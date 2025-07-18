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Школьнику, проглотившему два магнита, сделали экстренную операцию

Daily Mail: британский школьник проглотил два магнита и попал в больницу
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Школьник из Великобритании оказался в больнице, проглотив два магнита, пишет Daily Mail.

Семилетний Эли Джепсон попал в реанимацию, когда проглотил два мощных магнита от настольной игры. Инцидент произошел, когда мать мальчика, 35-летняя Наоми Риверс, оставила его одного смотреть телевизор. Внезапно она услышала его крик. Зайдя в комнату, женщина обнаружила, что ребенок задыхается.

В больнице рентген показал, что магниты застряли в желудке мальчика, а затем переместились в тонкий кишечник. Из-за силы притяжения между ними они сдавили стенки внутренних органов, создав угрозу перфорации и опасных для жизни повреждений.

Эли срочно доставили в Королевский медицинский центр в Ноттингеме, где хирурги провели шестичасовую операцию, чтобы извлечь магниты. Сначала врачи пытались удалить их с помощью слабительных и эндоскопии, но безуспешно. В конце концов, медикам пришлось провести операцию, сделав разрез длиной около 10 сантиметров.

После операции Эли провёл в стационаре четыре дня и полностью восстановился. Однако случай оставил у его матери глубокое беспокойство. Она выбросила игру и призывает других родителей быть осторожными.

«Вы хотите побудить детей играть в игрушки, чтобы отвлечь их от устройств, — и тут происходит что-то подобное. Я бы рекомендовала вообще не держать поблизости такие магнитные игрушки и объяснять детям, насколько они опасны», — советует Наоми.

Ранее в Китае школьник оказался в больнице после того, как его заставили сделать 1000 приседаний.

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