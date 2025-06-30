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Школьник оказался в больнице после того, как его заставили сделать 1000 приседаний

SCMP: в Китае школьник сделал 1000 приседаний и получил почечную недостаточность
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Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Китая оказался в больнице после того, как его заставили сделать 1000 приседаний, пишет South China Morning Post.

В Китае общественность возмущена историей 15-летнего подростка, которому потребовалась трансплантация почки после того, как его заставили сделать 1000 приседаний в качестве наказания в так называемом исправительном учебном центре.

Инцидент произошел в городе Гуйлинь, провинция Гуанси. Мальчика задержали за кражу $500 из припаркованного автомобиля. Поскольку ему не исполнилось 16 лет — минимальный возраст уголовной ответственности в стране — он был направлен в исправительную школу для прохождения «коррекционного обучения».

По словам отца подростка Цзян Пэйфэна, он тоже надеялся, что строгие меры дисциплинарного характера помогут сыну осознать свои ошибки. Однако жестокое наказание в виде принудительного выполнения огромного количества физических упражнений привело к тяжелым последствиям: у подростка развилась острая почечная недостаточность.

Семья была вынуждена встать перед необходимостью дорогостоящей медицинской операции, что поставило их в тяжелое финансовое положение.

Ранее школьники попали в больницу после того, как сделали почти 400 отжиманий за 50 минут.

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