Депутат Госдумы назвал WhatsApp брешью в нацбезопасности России

Присутствие мессенджера WhatsApp в цифровом пространстве России является брешью в национальной безопасности России. Об этом ТАСС заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Участь WhatsApp в России предрешена. Это мессенджер, принадлежащий компании Meta — организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории нашей страны», — сказал он.

Кроме того, в разговоре с РИА Новости депутат заявил, что WhatsApp является инструментом влияния. По его словам, вероятный уход мессенджера из РФ не потеря, а возможность построить свои безопасные решения.

В конце июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

По его словам, раньше WhatsApp и Telegram были безальтернативными площадками, поэтому ограничения в их работе могли доставить неудобства огромному количеству людей. Тем не менее Боярский пригласил иностранных партнеров к сотрудничеству, отметив, что не следует немедленно запрещать какой-либо из мессенджеров.

MAX позиционируется как российская цифровая платформа, объединяющая мессенджер и доступ к различным сервисам, в том числе государственным. Проект разработан компанией VK при участии структур «Ростеха» и поддержке Минцифры. Бета-тестирование сервиса приложения началось в марте 2025 года.

Ранее в Кремле рассказали о работе в новом российском мессенджере.