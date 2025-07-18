Дачникам рассказали, в каком случае за туалет на участке можно получить штраф

Если туалет на даче установлен вопреки санитарным нормам, владелец участка может получить административный штраф. Об этом в интервью RT предупредил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Основной риск, по его словам, связан с выгребной ямой: если она негерметична, возможно загрязнение почвы и грунтовых вод.

«Кроме того, туалет нельзя размещать ближе восьми метров от жилого дома и источников питьевой воды, а в отношении соседнего участка нужно учитывать минимальную дистанцию не менее двух метров», — отметил Русяев.

Отступление от этих правил может повлечь наказание в виде штрафа до нескольких тысяч рублей, а при повторных нарушениях возможно требование снести постройку, добавил эксперт.

Председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин до этого говорил, что загорать на собственной даче можно только в том случае, если она огорожена забором.

Если участок открыт, а собственник ведет себя вызывающе или демонстрирует обнаженное тело, это может стать поводом для жалоб со стороны соседей. В такой ситуации возможен штраф за мелкое хулиганство, пояснил он.

Ранее юрист назвал сорняк, за который дачникам грозит штраф.