«Прикинулся инспектором»: в Башкирии медведь заглядывал в авто с людьми и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как медведь заглядывал в проезжающие автомобили

В Башкирии медведь заглядывал в проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Башкирии медведь прикинулся инспектором ДПС и внимательно осматривал автомобили. Такая ситуация возникла в Межгорье. Сами жители отмечают, что подобные встречи с косолапыми стали для них «обычными», — говорится в сообщении.

Очевидица запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь ходит по проезжей части. При этом, когда машина останавливается, животное подходит и заглядывает в транспорт.

До этого сообщалось, что в Челябинской области водитель стал терять сознание за рулем после укуса осы. По словам челябинца, сотрудники правоохранительных органов посадили его в патрульный автомобиль и последовали в больницу. Во время движения полицейские сообщили медикам о состоянии мужчины, поэтому врачи были готовы спасать пострадавшего. По приезде в больницу у мужчины уже не было пульса и давления, фактические случилась остановка сердца.

Ранее медведь обнюхал авто у психбольницы в Апатитах и попал на видео.