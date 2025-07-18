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В Госдуме оценили идею штрафовать родителей за фото с алкоголем и детьми

Милонов: есть проблемы актуальнее, чем фото родителей с детьми и алкоголем
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Depositphotos

Пропаганда алкоголя среди детей недопустима, но родителей вряд ли нужно осуждать за фото с детьми и алкоголем на семейных торжествах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение депутата Брянской облдумы штрафовать за подобный контент в соцсетях.

«Искренне разделяю обеспокоенность коллеги в отношении пропаганды алкоголя и считаю, что пропаганда алкоголя среди детей недопустима вовсе. С другой стороны, фотографии с детьми и алкоголем могут быть, например, с семейных торжеств, праздников, где и взрослые, и дети находятся за одним столом, и у взрослых есть алкоголь. В принципе, это некая наша традиция, которую вряд ли нужно так вот осуждать. С другой стороны, искренне желаю коллеге из Брянской думы сейчас чуть больше обращать внимание на актуальные вопросы для региона, потому что все-таки фотографии с алкоголем не являются, мне кажется, самым болезненным триггером для дорогих наших избирателей и жителей Брянской области», — сказал Милонов.

До этого депутат облдумы в Брянской области Михаил Иванов предложил штрафовать родителей за публикацию в соцсетях фото с алкоголем и детьми. По его мнению, публикация фото, на которых взрослые рядом с детьми пьют алкоголь, может вызвать у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения.

Ранее стало известно, что то в РФ могут увеличить штраф для любителей выпить на детской площадке.

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