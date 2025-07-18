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Иностранец вывез туристку в безлюдное место и изнасиловал

В Греции иностранец изнасиловал туристку из Британии
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Туристка из Британии обратилась в полицию после проведенного с мужчиной вечера. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на Крите, на курорте Малия. Как рассказала сама пострадавшая, она познакомилась в баре с мужчиной, они проводили время вместе, выпивая алкогольные напитки.

После этого новый знакомый отвез женщину в безлюдное место и изнасиловал. На следующий день пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 31-летний сириец. На данный момент он находится под стражей. Полицейские тем временем выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Туле мужчина едва не изнасиловал женщину, которую до этого не знал. Находясь на площади Московского вокзала, он попросил у пострадавшей сигареты, между ними завязалась беседа. Когда они шли по улице, подозреваемый попытался надругаться над новой знакомой.

Ранее подростки надругались над девятилетним мальчиком в спортлагере в Ленобласти.

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