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Россиян призвали не пить холодный кофе в жару

Диетолог Говорушко посоветовала не пить холодный кофе в жаркую погоду
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Shutterstock/Dulin

В жару не стоит увлекаться кофе, в том числе холодным, поскольку он выводит воду из организма. Такой совет в эфире «Радио 1» дала диетолог Виктория Говорушко.

«Лучше пить обычную воду, не менее полутора литров», — призвала специалист.

Она также посоветовала не голодать в жаркую погоду, даже если есть хочется меньше. По ее словам, лучше употреблять пищу маленькими порциями.

«Заставлять себя питаться не надо, но есть риск, что ночью случится срыв, и вы съедите все. В этом опасность накопленного голода — вся еда, которая съедена, идет в жир», — объяснила Говорушко.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что в жару важно перейти на более легкую еду, потому что организму будет сложнее справляться с мясными блюдами, сложными гарнирами и другой сытной пищей.

Так, например, в качестве источника белка подойдут рыба, творог, сыры, кисломолочные продукты, а также растительные варианты — бобовые, нут, горох, фасоль.

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