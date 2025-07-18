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В Крыму произошли массовые отключения света из-за жары

Воронкин: свыше 11 тыс. жителей Симферополя и Алушты остались без света
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Свыше 11 тыс. жителей Симферополя и Алушты остались без света из-за нарушений в сетях. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.

«В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики», — прокомментировал эту новость Воронкин.

По его словам, обесточены были 32 трансформаторных подстанций и 4790 точек поставок. Восстановительные работы на месте происшествия уже начаты.

В связи с повышенной нагрузкой на энергосистему Воронкин призвал жителей и туристов «рационально использовать энергетический ресурс в период дневных пиковых нагрузок».

До этого более 16 тыс. человек в Крыму остались без света из-за аварии на сетях.

Ранее в России целый город остался без воды и света.

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