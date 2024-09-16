Более 16 тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии на сетях

Более 16 тысяч человек остались без света на западе Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщил в Telegram-канале первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в: городе Саки, (...) пгт Новоозерное», — написал он.

Воронкин уточнил, что в Саках обесточена 51 трансформаторная подстанция (12,4 тысячи человек), в Новоозерном — 10 подстанций (3,9 тысячи человек).

В августе из-за технологических сбоев в сетях ГУП РК «Крымэнерго» в Сакском районе Крыма без света остались более 10 тысяч человек. Тогда было обесточено 4909 точек поставок, а без электроснабжения остались 10 788 потребителей.

20 августа жители города Алушты также временно остались без света.

Ранее в России целый город остался без воды и света.