На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заведующая частного детсада в Бузулуке ударила ребенка и попыталась оправдаться

Заведующую частного детсада в Бузулуке уличили в применении силы к ребенку
true
true
true
close
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Заведующую частного детского сада в Бузулуке уличили в грубом обращении с детьми. Об этом пишет kp.ru.

От жестокости воспитателя пострадала полуторагодовалая Василиса, которая была самой маленькой в группе. Девочка не испытывала проблем с адаптацией и, по словам бабушки, сначала «прямо бежала» в детсад, но потом внезапно стала проявлять тревогу и нежелание расставаться с близкими.

Видео, где заведующая Ирина П. в попытке накормить кашей малышку наносит ей удары по губам, отправила родителям другая воспитательница. Они знали Ирину давно и не поверили в подлинность записи, но позже осознали серьезность ситуации и испытали настоящий шок.

«Когда дочь пришла к заведующей прояснить ситуацию с видео, она просто сказала: «ну я же только по губам била!» Даже не извинилась, не признала, что она что-то делала неправильно», — возмущается бабушки Василисы.

После того, как семья обратилась в СК, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. Заведующую будут судить за жестокое обращение с детьми.

Ранее в Барнауле воспитатель душила ребенка на глазах у других детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами