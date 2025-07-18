Заведующая частного детсада в Бузулуке ударила ребенка и попыталась оправдаться

Заведующую частного детского сада в Бузулуке уличили в грубом обращении с детьми. Об этом пишет kp.ru.

От жестокости воспитателя пострадала полуторагодовалая Василиса, которая была самой маленькой в группе. Девочка не испытывала проблем с адаптацией и, по словам бабушки, сначала «прямо бежала» в детсад, но потом внезапно стала проявлять тревогу и нежелание расставаться с близкими.

Видео, где заведующая Ирина П. в попытке накормить кашей малышку наносит ей удары по губам, отправила родителям другая воспитательница. Они знали Ирину давно и не поверили в подлинность записи, но позже осознали серьезность ситуации и испытали настоящий шок.

«Когда дочь пришла к заведующей прояснить ситуацию с видео, она просто сказала: «ну я же только по губам била!» Даже не извинилась, не признала, что она что-то делала неправильно», — возмущается бабушки Василисы.

После того, как семья обратилась в СК, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. Заведующую будут судить за жестокое обращение с детьми.

Ранее в Барнауле воспитатель душила ребенка на глазах у других детей.