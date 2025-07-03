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В Барнауле воспитатель душила ребенка на глазах у других детей

Воспитатель детского сада в Барнауле стала душить ребенка и попала на видео
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Кадр из видео/Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

В одном из детсадов Барнаула воспитатель душила ребенка. Об этом сообщает «В КУРСЕ 22».

Как рассказала бабушка воспитанника, инцидент произошел 2 июля в одном из частных детских садов города. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, воспитатель придушила мальчика салфеткой. После этого ребенок стал жаловаться на кашель и хрипоту, у него также диагностировали ушибы мягких тканей.

«Никто из администрации на связь с матерью не вышел — пришлось звонить самим», — говорит бабушка пострадавшего.

Директор детсада, по ее словам, знала о ситуации, но предпочла не отстранять воспитателя от работы. Когда мать другого воспитанника попыталась сообщить о произошедшем в родительском чате, ее удалили из сообщества.

Семья уже написала заявление в полицию, в ближайшее время состоится судмедэкспертиза.

Ранее ребенок получил тяжелые травмы в детском саду под Челябинском.

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