Инженер рассказала о разработке особенных имплантатов для людей с травмами

Ученые приступили к разработке биодеградируемых имплантатов для фиксации костей, которые помогут облегчить жизнь людей с травмами. Об этом «Пятому каналу» рассказала инженер лаборатории гибридных наноструктурных материалов НИТУ МИСИС София Плегунова.

Они сделаны из материалов с регулируемым сроком эксплуатации и смогут заменить металлические конструкции и винты, которые используются сейчас.

«Уникальность этого материала в том, что он постепенно растворяется в организме, и получается, что человеку не нужно проводить повторную хирургическую операцию после того, как его кость зажила», — пояснила Плегунова.

По ее словам, разработку последнего поколения смогут принять в детской и спортивной травматологии, клинические испытания уже ведутся.

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона до этого разработали тонкое, мягкое и растягиваемое биоэлектронное устройство, которое можно имплантировать в нервную пластинку головастика — раннюю плоскую структуру, из которой формируется мозг и спинной мозг.

Ранее был создан имплант, предотвращающий смертельно опасные приступы у диабетиков.