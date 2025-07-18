На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инженер рассказала о разработке особенных имплантатов для людей с травмами

Инженер Плегунова: ученые разработают новые имплантаты для людей с травмами
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые приступили к разработке биодеградируемых имплантатов для фиксации костей, которые помогут облегчить жизнь людей с травмами. Об этом «Пятому каналу» рассказала инженер лаборатории гибридных наноструктурных материалов НИТУ МИСИС София Плегунова.

Они сделаны из материалов с регулируемым сроком эксплуатации и смогут заменить металлические конструкции и винты, которые используются сейчас.

«Уникальность этого материала в том, что он постепенно растворяется в организме, и получается, что человеку не нужно проводить повторную хирургическую операцию после того, как его кость зажила», — пояснила Плегунова.

По ее словам, разработку последнего поколения смогут принять в детской и спортивной травматологии, клинические испытания уже ведутся.

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона до этого разработали тонкое, мягкое и растягиваемое биоэлектронное устройство, которое можно имплантировать в нервную пластинку головастика — раннюю плоскую структуру, из которой формируется мозг и спинной мозг.

Ранее был создан имплант, предотвращающий смертельно опасные приступы у диабетиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами