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Россиянин выбросил из окна больную раком кошку

Зоозащитница из Ангарска обвинила соседей в жестоком обращении с кошкой
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Telegram-канал Новости 360 Ангарск

В Иркутской области хозяева отказались усыплять больную кошку и выбросили ее из окна. Об этом рассказала телеканалу «360 Ангарск» соседка живодеров и зоозащитница из Ангарска Лариса Егорова.

О том, что кошка больна, ее хозяйке стало известно еще в сентябре 2023 года. Она обратилась к Ларисе с просьбой о помощи и призналась, что Мусю сбросил с высоты четвертого этажа ее сожитель. Соседка отвезла животное в ветеринарную клинику, но ветеринары обнаружили опухоль, дали неблагоприятный прогноз и рекомендовали усыпить питомца.

«Я, естественно, пролечила кошку. Сколько смогли, мы ее терапевтически поддержали. Отдала хозяйке и сказала, что по совету ветеринаров, чтобы животное не мучилось, усыпи — она страдает, она мучается. Хозяйка сказала: «Мы сами разберемся». Все, больше я кошку практически не видела», — рассказала Егорова.

Во второй раз женщина пришла к зоозащитнице с кошкой на руках 6 апреля 2025 года. Тогда же выяснилось, что хозяева не стали усыплять животное, а недавно сожитель в состоянии алкогольного опьянения вновь выбросил Мусю в окно на глазах у 17-летнего подростка. После этого животное «еле стояло на лапах».

«Я опять повезла кошку в ветеринарную клинику, врачи были в шоке, у них выступили слезы, они говорят: «В смысле еще не усыпила?» Они помнят эту кошку, она была на моем имени», — рассказала Егорова.

Муси не стало 11 апреля, накануне кошка буквально кричала от боли. Сейчас активистка вместе с соседями собирается привлечь хозяев животного к ответственности. Полиция уже проводит проверку.

Ранее в Москве мужчина выбросил кошку из окна и снял это на видео.

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