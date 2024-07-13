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Изменение климата сказалось на половой жизни насекомых, узнали ученые

EAE: температура среды влияет на окраску и способность к спариванию насекомых

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Depositphotos

Австралийские экологи из Университета Маккуори в Сиднее пришли к выводу, что антропогенное потепление климата на Земле сказывается на разных видах насекомых и их половой активности. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology and Evolution (EAE).

По словам ученых, при повышении температуры насекомые в значительной степени эволюционируют, чтобы производить меньше пигмента меланина, от которого зависит их оттенок. Существа становятся светлее и ярче, чтобы поглощать меньше тепла и легче переносить жару.

Например, окраска крыльев некоторых видов бабочек со временем поблекла из-за повышения температуры.

Кроме того, в период с 1980-х по 2000-е годы все реже стали встречаться черные божьи коровки с красными пятнами, а не красные с черными пятнами. Темные пятна на спине субарктического листоеда также уменьшались по мере того, как весна становилась все теплее.

Однако команда также выявила обратные тенденции у некоторых видов насекомых. В частности, те же разновидности бабочек в других районах с 1953 по 2023 год, напротив, стали более насыщенными и темными.

Исследователи отметили, что цвет также участвует в привлечении партнеров, в маскировке от хищников или добычи и в том, чтобы позволить одному представителю вида легко узнавать других — все это может измениться из-за повышения температуры.

Ранее ученые предупредили о риске вторжения самых опасных насекомых в мире из-за меняющегося климата.

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