«Вопрос времени»: в Госдуме объяснили, почему в РФ хотят заблокировать WhatsApp

О возможной блокировке WhatsApp в России «довольно давно» говорят, и процесс будет продолжаться, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Вопрос, конечно, реализации поручения президента правительством. Какие будут шаги? Пока, наверное, преждевременно [делать заявления]. Скорее всего, такие предположения (о блокировке. — прим. ред.) выходят на основании того, что все-таки WhatsApp принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), запрещенной на территории Российской Федерации. В отличие от того же Telegram, который пока не запрещен, и более того, в СМИ говорилось, что он вроде бы хочет зарегистрироваться на территории Российской Федерации, пройти все необходимые законы процедуры закона о приземлении. На что WhatsApp, конечно, вряд ли пойдет», — сказал он.

Ткачев пояснил, блокировка сервиса — «вопрос времени». По его словам, нужно смотреть на поручение президента и на то, как отреагирует правительство. Он отметил, что поручение появилось после встречи Путина с предпринимателями.

«Один из руководителей IT-компании сказал о проблеме — наши российские вендоры довольно качественными аналогами обладают, но не могут продавать активно для бизнеса российского свои решения. Из-за того, что ключевая ставка высокая, да и западники в этом смысле в более выгодном положении находятся. Уже привыкли и настроены цифровые экосистемы на основе западных решений. И здесь, конечно, попросили поддержки у президента. Президент это услышал и отреагировал таким образом», — сказал депутат.

Он резюмировал, что в вопросе блокировки мессенджеров надо ждать официального ответа правительства на запрос президента: «тогда уже можно будет точно понять, какие будут результаты по иностранным мессенджерам».

Роскомнадзор на запрос «Газеты.Ru» о возможной блокировке мессенджера в России и основаниях для нее рекомендовал обращаться в Минцифры.

«По этому вопросу следует обращаться к Минцифры», — сказали в РКН.

17 июля президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 мая 2025 года. Правительству было поручено разработать предложения, направленные на поддержку отечественной продукции, среди которых — введение дополнительных ограничений на использование в России ПО, произведенного в недружественных странах. 18 июля депутат Антон Горелкин призвал WhatsApp «готовиться к уходу» с российского рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил, что мессенджер должен выполнять российские законы.

Ранее IT-эксперт назвал сервисы, которые тайно собирают данные россиян.