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Пассажиры авиарейса Дубай — Москва скрутили дебошира во время полета

Мужчина устроил дебош в самолете Дубай — Москва, его скрутили пассажиры

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Москву, скрутили дебошира с помощью стюардессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Мужчина <…> сел в самолет, который должен был лететь в Шереметьево, в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал», — говорится в публикации.

Дебошир кричал на пассажиров, трогал их и продолжал выпивать, не реагируя на требования стюардесс, пишут «Осторожно, новости». В итоге его удалось скрутить.

Из-за неадекватного поведения мужчины самолет приземлился в Баку, где полицейские задержали дебошира и вывели его из салона.

Накануне Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что жителя Якутии будут судить за дебош на борту самолета. По версии следствия, во время полета мужчина мешал членам экипажа работать и угрожал им. Некоторые пассажиры пытались пресечь его действия, но он оказал сопротивление. При этом в отношении одного из них дебошир применил насилие.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. Известно, что в момент инцидента фигурант был пьян.

Ранее скандальная пара россиян устроила дебош перед вылетом самолета и попала на видео.

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