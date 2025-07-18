Синоптик рассказал, как изменились ночи в Москве

Тишковец: ночи в Москве перестали быть южными и стали комфортными для сна

Ночи в Москве перестали быть южными и стали комфортными для здорового сна. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«После длительного периода очень теплой погоды ночи перестали быть душными и практически вернулись в свое более комфортное для здорового сна климатическое русло», — написал он.

Синоптик отметил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла +14,9°С. По его словам, самые высокие значения были зафиксированы на Балчуге — +18,7°С. В Московской области самой низкой оказалась температура в Черустях — +10,9°С.

Тишковец добавил, что в ночь на 19 июля погода тоже будет подходящей для здорового сна — +10-15°С.

До этого глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца недели. По словам специалиста, дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Варакин подчеркнул, что продолжающиеся ливни и грозы будут иметь очаговый характер. Так, в некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%.

Ранее синоптик предупредил о высокой пожарной опасности на северо-западе РФ.