Россияне ответили, используют ли они смайлики в переписках

Большинство (75%) россиян признались, что всегда в любых диалогах используют смайлики, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,1 тыс. человек.

Они уточнили, что могут отправить эмодзи коллегам и малознакомым людям, потому что считают их нормой письма. По их мнению, они разбавляют сухую речь и показывают, что человек настроен открыто и дружелюбно.

«Постоянно использую, даже специально скачиваю анимированные, такие больше нравятся», — поделилась участница опроса.

При этом 16% опрошенных ответили, что используют их только в чатах с друзьями и родными, потому что в остальных случаях считают это некорректным. 8% респондентов признались, что не используют смайлики и считают их глупыми и неуместными.

«Никогда не использую. Представляю, как Толстой и Чехов рисовали бы смайлики», — сказал участник опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого рассказала, что использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке.

Ранее психолог объяснил, почему люди по-разному воспринимают эмодзи.