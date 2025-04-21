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Психолог объяснил, почему люди по-разному воспринимают эмодзи

Психолог Самбурский: люди воспринимают эмодзи в зависимости от психики
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Global Look Press

Люди реагируют на одни и те же эмодзи по-разному: одни с юмором, а другие — впадают в тревогу. Почему так происходит, в беседе с Life объяснил клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, человек читает «смайлики» в зависимости от пережитого опыта и текущего эмоционального состояния, поэтому может воспринять, к примеру, безобидный большой палец вверх совершенно не так, как хотел его собеседник.

«Проекция — это феномен, при котором человек приписывает другим свои собственные чувства, желания или страхи. Простыми словами: если человек сам себе не нравится, он будет считать, что другие тоже его не любят. Если человек одинок и страстно, до болезненности хочет внимания, то будет считывать обычную вежливость как флирт», — пояснил Самбурский.

Он добавил, что чем больше в человеке тревоги и неопределенности, тем чаще он видит угрозу там, где ее нет. Эмодзи — не враги, но они как лакмус высвечивают то, что внутри.

До этого сообщалось, что во второй бета-версии iOS 18.4, выпущенной Apple, появился ряд новых эмодзи, включая редис, мешки под глазами, отпечаток пальца и не только.

Последний раз Apple добавляла новые «смайлы» в обновлении iOS 17.4, которое вышло в марте 2024 года. Тогда пользователи получили эмодзи лайма, съедобного коричневого гриба, феникса, разорванной цепи, вертикального кивка головой (как знак «да») и горизонтального покачивания головой (как знак «нет»).

Ранее в СПЧ предупредили россиян об угрозе попасть под суд из-за эмодзи и «лайков».

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