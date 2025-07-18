В Мурманской области 13-летнему школьнику связали ноги и выкинули его из окна

В Мурманской области подростки пытали 13-летнего мальчика и снимали это на видео

В Мурманской области подростки издевались над 13-летним школьником и снимали это на видео. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Видео, снятые несовершеннолетними агрессорами, появились в локальных пабликах 11 июля. На них подростки из Мурмашей издеваются над своим сверстником, буквально пытая его.

На одной из записей мальчик упал со второго этажа дома со связанными ногами и закричал от боли, пока злоумышленники смеялись. В результате школьник получил перелом руки. Известно, что он также пережил избиение и подвешивание к потолку.

По словам местных, 13-летний мальчик давно страдает от травли. СУ СКР по Мурманской области возбудил дело об истязании. Сейчас следователи работают с героями видео, остававшимися за кадром. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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