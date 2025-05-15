Трое сотрудников издательства Individuum задержаны по делу о пропаганде ЛГБТ

В Москве задержаны трое сотрудников издательства Individuum по делу об ЛГБТ

В Москве задержаны трое сотрудников издательства Individuum, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

По данным СК, в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 года они издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), из корыстных побуждений. В сообщении говорится, что задержанные уже реализовали продажу более 1000 экземпляров запрещенной литературы, в том числе несовершеннолетним.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте обвиняемых в Замоскворецком районном суде Москвы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию других членов организации.

14 мая стало известно о задержании сотрудников «Эксмо». Сообщалось об обысках и изъятии продукции издательства Popcorn Books, в отношении которого возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ.

В 2023 году издательство «Эксмо» стало обладателем контрольного пакета акций Individuum, в состав которого входит Popcorn Books.

До этого сообщалось, что следователи допросили директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина в качестве свидетеля по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ. Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в «Эксмо» отреагировали на возможный запрет 60% детских книг в России.