В Великом Устюге мать пыталась подбросить наркотики 11-летнему сыну

Мать из Великого Устюга пыталась подкинуть наркотики ребенку на глазах у полиции

В Великом Устюге женщина пыталась избавиться от наркотиков и подкинула их своему сыну. Об этом сообщили в УМВД по Вологодской области.

Полицию в свой дом вызвала пожилая горожанка, которая обвинила сожительницу сына в приобщении его к наркотикам. Пенсионерка своими глазами увидела, как та достает подозрительный пакетик из-под крыльца, немедленно вызвала полицию и потребовала, чтобы неудавшаяся родственница покинула жилье.

Стражи порядка быстро прибыли по вызову и застали момент, когда 31-летняя женщина пыталась передать пакетик 11-летнему сыну. Однако ребенок испугался и отбросил его в сторону. Сверток изъяли и отправили на экспертизу.

Владелицу «синтетики», ранее привлекавшуюся к административной ответственности за употребление психоактивных веществ и невыполнение родительских обязанностей, задержали. Она призналась, что приобрела наркотик через интернет для личного употребления.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, а ее ребенок был помещен в детское воспитательное учреждение. За приобретение и хранение наркотиков жительнице Великого Устюга грозит срок от 3 до 10 лет.

Ранее британских полицейских, искавших наркотики, осудили за досмотр 15-летней девочки во время месячных.