Британских полицейских осудили за досмотр 15-летней девочки во время месячных

В Британии полицейские лишились работы после унизительного досмотра подростка во время месячных. Об этом сообщает Guardian.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года, но дисциплинарное заседание в отношении сотрудников лондонской полиции состоялось лишь сейчас. Тогда персонал школы в Хакни, восточный Лондон, заподозрил одну из учениц в употреблении каннабиса. В школу прибыли полицейские, которые отвели ее в медицинский кабинет и провели обыск, включавший снятие одежды и нижнего белья. Наркотиков при этом не нашли. Девочка сообщила, что в момент обыска у нее была менструация, но это не остановило офицеров.

Комиссия признала действия полицейских во время личного досмотра 15-летней чернокожей девочки грубым проступком. Обыск в школе был признан непропорциональным, неуместным и ненужным, что вызвало у девочки чувство унижения и оскорбления. Мать подростка заявила, что после инцидента ее дочь изменилась и до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства.

В итоге стажер-детектив Кристина Линге и констебль Рафал Шмыдынски были уволены без предупреждения, а констебль Виктория Рэй получила последнее письменное предупреждение. Комиссия пришла к выводу о том, что раса не была причиной обыска, однако действия полиции нанесли серьезный вред ребенку и подорвали доверие к правоохранительным органам.

Ранее на Камчатке полицейский пытал односельчан электрошокером и получил срок.