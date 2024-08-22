Муж установил дома скрытые камеры, чтобы уличить жену в измене и получил тюремный срок

На Тайване местный житель получил три месяца тюрьмы за то, что следил за женой, чтобы раскрыть ее измену. Об этом сообщает Oddity Central.

Житель Тайваня начал подозревать супругу в неверности спустя несколько лет после заключения брака. Он установил в доме скрытые камеры: одна из них находилась под пианино в гостиной, другая — рядом с компьютером в их спальне.

Спустя несколько недель опасения мужчины подтвердились, супруга действительно изменяла ему с незнакомцем. Оскорбленный муж подал на развод, приложив видеозаписи в качестве основного доказательства необходимости расторжения брака. Неверная жена в ответ подала встречный иск о вторжении мужа в ее личную жизнь путем установки скрытых камер без ее согласия.

Суд не принял аргумент супруга о том, что тот расставил камеры ради безопасности их детей, и признал его виновным в съемке частной жизни других людей без их согласия, приговором суда ему назначено наказание в виде трех месяцев заключения.

Ранее врач с помощью скрытых камер шесть лет подглядывал за женщинами и детьми в больнице.