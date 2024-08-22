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Муж установил дома скрытые камеры, чтобы уличить жену в измене и получил тюремный срок

Житель Тайваня доказал в суде измену жены и получил тюремный срок

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Freepik.com

На Тайване местный житель получил три месяца тюрьмы за то, что следил за женой, чтобы раскрыть ее измену. Об этом сообщает Oddity Central.

Житель Тайваня начал подозревать супругу в неверности спустя несколько лет после заключения брака. Он установил в доме скрытые камеры: одна из них находилась под пианино в гостиной, другая — рядом с компьютером в их спальне.

Спустя несколько недель опасения мужчины подтвердились, супруга действительно изменяла ему с незнакомцем. Оскорбленный муж подал на развод, приложив видеозаписи в качестве основного доказательства необходимости расторжения брака. Неверная жена в ответ подала встречный иск о вторжении мужа в ее личную жизнь путем установки скрытых камер без ее согласия.

Суд не принял аргумент супруга о том, что тот расставил камеры ради безопасности их детей, и признал его виновным в съемке частной жизни других людей без их согласия, приговором суда ему назначено наказание в виде трех месяцев заключения.

Ранее врач с помощью скрытых камер шесть лет подглядывал за женщинами и детьми в больнице.

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