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Врач раскрыла, действительно ли малиновое варенье помогает при простуде

Врач Кашух: малиновое варенье не способно вылечить ОРВИ
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Александр Вильф/РИА Новости

Нельзя утверждать, что малиновое варение способно вылечить ОРВИ не хуже, чем лекарства. Бытует мнение, что лакомство содержит большое количество витамина С, однако это не так, поскольку вещество разрушается под воздействием высоких температур во время приготовления, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Зато малиновое варенье содержит природный аналог аспирина — салициловую кислоту, обладающую жаропонижающими и противовоспалительными свойствами и способную облегчить головную и мышечную боль, помочь справиться с высокой температурой», — отметила специалист.

Однако, по ее словам, концентрация салициловой кислоты в варенье гораздо ниже, чем в таблетке аспирина.

Кашух также предупредила об опасности частого употребления варенья. Она пояснила, что продукт повышает уровень сахара в крови. В ответ организм высвобождает большое количество инсулина, помогающего клеткам усваивать глюкозу. Со временем это может привести к диабету.

Ранее эксперты назвали лучшую альтернативу магазинному варенью.

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