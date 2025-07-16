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Названа лучшая альтернатива магазинному варенью

Pravda.Ru: домашний джем из смородины станет альтернативой магазинному варенью
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Alex prokopenko/Shutterstock/FOTODOM

Джем из 2 кг красной смородины и 800 г сахарной пудры поможет заменить магазинное варенье. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, этот вариант станет полезной и натуральной альтернативой. Для этого нужно промыть ягоды и измельчить их, перелить 1 л сока ягод в кастрюлю с толстым дном, добавить пудру и аккуратно перемешать. Кастрюлю следует поставить на средний огонь, смесь нужно довести до кипения, уменьшить огонь вдвое и варить, помешивая, около 10 минут.

«Горячий джем разлейте по чистым, тщательно вымытым и просушенным банкам или стеклянным стаканам. Плотно закройте крышки и переверните банки вверх дном. Так джем дольше сохранит свежесть и вкус, а вы будете уверены в безопасности заготовки. Оставьте банки остывать при комнатной температуре», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что наиболее полезным считается варенье, в котором содержится небольшое количество сахара. По его словам, сахар уменьшает пользу продукта для здоровья. Кроме того, сладкая еда может увеличить риск развития сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза.

Ранее были названы продукты, которые не стоит есть на шведском столе.

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