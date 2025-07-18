Тамбовский завхоз выиграл в лотерею и стал мультимиллионером

Заведующий хозяйством школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян стал победителем крупного суперприза государственной лотереи «Спортлото «4 из 20». Об этом сообщили РИА Новости в компании «Столото».

В конце июня 2025 года россиянину удалось выиграть рекордные 307 010 350 рублей.

По информации «Столото», выигрыш Мамиконяна стал шестым по величине за всю историю «Спортлото «4 из 20». Завхоз, считающий себя счастливым человеком, особенно отличился в удаче 28 июня. Утром того дня он приобрел три билета с автоматически выбранными комбинациями. Позже, увидев SMS-оповещение, он с изумлением узнал о гигантском выигрыше. Мамиконян признался, что изначально рассчитывал максимум на 25 тысяч рублей.

Обрадовавшись, победитель сразу поделился новостью с супругой. Мамиконян, не раз называвший жену своим личным счастьем, заявил, что их удача взаимна.

Мамиконян по профессии строитель, а сейчас работает в школе. У него большая семья, включая братьев, сестер и племянников. Полученные средства он собирается направить прежде всего на помощь родственникам: закрыть их ипотечные кредиты и улучшить жилищные условия. Для себя же и жены победитель планирует приобрести земельный участок, построить дом и обновить автомобиль, отметив, что их нынешний уровень жизни вполне удовлетворителен.

Ранее женщина нашла лотерейный билет в мусорном контейнере и выиграла $80 тысяч.