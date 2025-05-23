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Россиянка нашла дочь, которую бывший муж похитил около пяти лет назад

В Минске задержали россиянина, который похитил дочь и скрывался почти пять лет
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РИА Новости

В Минске задержали россиянина, который около пяти лет назад похитил дочь у бывшей жены. Об этом стало известно 78.ru.

Речь идет о 43-летнем Олеге Нелюбове, который 17 сентября 2020 года забрал четырехлетнюю дочь у бывшей жены вскоре после завершившегося бракоразводного процесса. Мужчина перестал выходить на связь, и о его местонахождении ничего не было известно. Он не выполнил решение суда, определившего место жительства ребенка у матери и лишившего отца родительских прав. Затем мужчину объявили в международный розыск, а в апреле 2024 года наконец было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что Нелюбов может находится в Новороссийске, но он к тому времени уже покинул страну и уехал в Белоруссию вместе с дочерью. 22 мая девочка и ее отец собирались улететь в ОАЭ, но были задержаны в аэропорту Минска с фейковыми паспортами. Сейчас Нелюбов находится в местном изоляторе, но в ближайшее время его передадут российским силовикам. Дочь мужчины, которой сейчас девять лет, должна вскоре вернуться к матери.

Ранее бывшая подруга вскрыла квартиру и похитила сына у жительницы Красноярска.

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