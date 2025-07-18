Врач предупредил об опасности напитков со льдом

Напитки со льдом могут представлять опасность для здоровья, в том числе вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он пояснил, что лед в них будет замедлять кровоток в органах ЖКТ, что ухудшит работу пищеварительных ферментов, которые расщепляют еду. По его словам, здоровым людям это не причинит вреда.

«Но в то же время напитки со льдом не рекомендовано употреблять при воспалительных заболеваниях ЖКТ: гастрите, язве, а также воспалении и камнеобразовании в желчном пузыре. В противном случае заболевания могут обостриться», — сказал Арзамасцев.

Врач добавил, что холодные напитки могут задерживать еду в желудке, что опасно при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это усилит выброс желчи в пищевод, заключил он.

Группа врачей из Ирландии и Великобритании до этого выяснила, что некоторые напитки со льдом и глицерином могут вызвать у детей так называемый «синдром глицериновой интоксикации». Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой, сонливостью и даже комой.

Ранее россиян предупредили о рисках отравления из-за арбузов и льда.