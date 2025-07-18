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Психолог ответила, почему красивые люди живут дольше

Психолог Сулименко: красивые люди могут жить дольше из-за высокой самооценки
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Внешне привлекательные люди могут жить дольше, поскольку они имеют преимущества, которые способствуют более долгой жизни и успешной реализации. Об этом kp.ru рассказала психолог и арт-терапевт Елена Сулименко, комментируя соответствующее исследование ученых.

По ее словам, обычно они выстраивают крепкие социальные отношения и получают больше позитивной обратной связи от других людей. Это способствует активной жизни и борьбе со стрессом.

«Красавчики иногда обладают более высокой самооценкой и уверенностью в себе. А это часто означает более крепкое психическое здоровье и общее благополучие. Эта уверенность зарождается с детского периода и подкрепляется в течение всей жизни», — добавила Сулименко.

Кроме того, они обычно лучше следят за своим здоровьем и внешним видом, имеют развитый эмоциональный интеллект и чаще достигают экономического благополучия. Психолог отметила, что эти факторы также оказывают положительное влияние на качество и продолжительность жизни.

Ученые из Польши, США и Великобритании до этого поставили под сомнение распространенное убеждение, что красивые люди автоматически воспринимаются как более нравственные. Три проведенных эксперимента показали, что этот эффект объясняется не столько внешней привлекательностью, сколько тем, насколько человек нам симпатичен.

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