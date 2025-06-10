Ученые развенчали популярный стереотип о красивых людях

Scientific Reports: развенчивает миф о том, что красивые люди всегда добрые

Ученые из Польши, США и Великобритании поставили под сомнение распространенное убеждение, что красивые люди автоматически воспринимаются как более нравственные. Три проведенных эксперимента показали, что этот эффект объясняется не столько внешней привлекательностью, сколько тем, насколько человек нам симпатичен. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Долгое время считалось, что красивая внешность ассоциируется с положительными чертами характера. Однако предыдущие исследования показывали противоречивые результаты: иногда привлекательность никак не влияла на оценки морали, а иногда вызывала даже подозрения — например, в тщеславии или манипулятивности. Авторы нового исследования решили проверить, не является ли чувство симпатии ключевым фактором, который связывает красоту и восприятие морали.

В трех экспериментах участники оценивали незнакомых людей по фотографиям и кратким описаниям. Их просили оценить, насколько они нравятся внешне, а также насколько кажутся честными, порядочными и добросовестными.

В первых двух опытах оказалось, что привлекательные женщины действительно воспринимаются как более добрые — но только потому, что вызывают большую симпатию у участников. Если учитывать уровень этой симпатии, влияние внешности на оценки морали исчезает. Для мужчин такой связи обнаружено не было.

В третьем эксперименте в Великобритании ученые специально манипулировали уровнем симпатии, показывая участникам профиль человека с похожими или совершенно отличающимися от их собственных взглядами и интересами. В этом случае оценки зависели прежде всего от степени симпатии, а не от внешности: даже умеренно привлекательных людей считали более добрыми, чем очень красивых. Таким образом, симпатия стала решающим фактором.

Примечательно, что вера в справедливость мира — идея о том, что люди получают по заслугам — не влияла на результаты, хотя раньше предполагалось, что именно она объясняет связь между красотой и моралью.

«Наши данные показывают: когда мы оцениваем моральный облик человека, эмоции и личные симпатии играют куда большую роль, чем внешность», — отметил Конрад Босьян, один из авторов исследования. — «Это значит, что наши представления о людях могут быть глубоко субъективными. Осознание этого поможет нам принимать более справедливые решения и избегать предвзятости».

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