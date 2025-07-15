Россиянам рассказали, как снизить уровень стресса при пробуждении

Использование звуков природы вместо стандартного будильника поможет снизить уровень кортизола (гормона стресса) после утреннего пробуждения. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, можно также использовать световые будильники, которые имитируют естественный рассвет.

«Световой будильник — одно из лучших решений для тех, кто хочет просыпаться без чувства усталости. Наш мозг очень чутко реагирует на изменение освещенности, ведь именно свет запускает выработку гормонов бодрствования», — отметила Молоствова.

Она добавила, что для снижения утреннего стресса можно использовать умные будильники, которые могут отслеживать фазы сна и выбирать оптимальный момент для пробуждения. Специалист пояснила, что людям комфортнее просыпаться в легкую фазу.

Доцент кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», к.э.н., международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина до этого говорила, что йога и медитация помогут вернуть внутренний баланс и снизить уровень стресса. По ее словам, даже 10 минут такой активности в день смогут сделать людей счастливее.

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