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В Крыму арестовали местного жителя за передачу данных кураторам СБУ

ФСБ: житель Феодосии передавал Украине данные о средствах ПВО и военных объектах
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, подозреваемого в передаче Украине информации о системах ПВО, военных объектах и инфраструктуре порта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина добровольно вышел на связь с представителями СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а затем через WhatsApp передал им секретную информацию. Выяснилось, что он также сообщал об инфраструктуре морского порта в Феодосии.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. В ФСБ добавили, что задержанный дал признательные показания.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего армейского механика к 23 годам лишения свободы по делу о продаже Вооруженным силам Украины фотографий военных объектов. Речь о бывшем российском военнослужащем из Челябинска Антоне Хожаеве, который продал ВСУ секретную информацию за $80 и переслал украинской стороне списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал в ходе выполнения боевых задач.

Ранее в Крыму местный житель получил 16 лет колонии за госизмену.

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