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Синоптики пообещали в Москве и Подмосковье жаркую погоду

Гидрометцентр: в пятницу в Москве ожидается до +28°C и переменная облачность
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве в пятницу, 19 июля, ожидается переменная облачность и потепление до +28°C. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем в Москве воздух прогреется до +26…+28°C, а ночью температура опустится до +14…+16°C. Также ожидается восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет около 748 мм рт. ст.

В Подмосковье днем также будет тепло — от +23°C до +28°C, однако на юге региона возможен кратковременный дождь. Ночью в области может похолодать до +11°C.

До этого глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца недели. По словам специалиста, дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Варакин подчеркнул, что продолжающиеся ливни и грозы будут иметь очаговый характер. Так, в некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%.

Ранее синоптик предупредил о высокой пожарной опасности на северо-западе РФ.

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