На Кубани вспыхнуло пшеничное поле

МЧС: в Краснодарском крае загорелись стернь и поле с пшеницей на площади 31 га

Огонь охватил поля с пшеницей и стернь в станице Раздольной в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел на территории ООО «Золотой колос».

«Установлено, что произошло загорание стерни на площади один гектар и поля с пшеницей на площади 30 гектаров», — говорится в заявлении.

В настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются ликвидировать огонь и опахивают землю. Специалисты задействовали три трактора, одну водовозку и четыре автоцистерны.

Предварительно, причиной пожара является поджог.

17 июля в станице Каневской в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров заброшенных строений и один гектар сухой растительности.

На место происшествия направили 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. В региональном управлении МЧС России подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Другая информация о произошедшем, включая причины, пока не поступала.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения обломков сбитых дронов вспыхнули поля.