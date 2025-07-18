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Названа задолженность Telegram по штрафам в России

ТАСС: задолженность Telegram по штрафам превысила в России 23 млн рублей
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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Мессенджер Telegram имеет в России задолженность почти на 23,5 млн рублей по штрафам, назначенным судами за административные правонарушения. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

В отношении Telegram Messenger Inc с января 2023 по июль 2025 года открыты 12 исполнительных производств.

Среди них задолженность по штрафу в 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации о российских военных.

Дела по трем исполнительным производствам на сумму 15 млн рублей прекращены.

Согласно данным Роскомнадзора, Telegram начал работу по открытию представительства в России. В настоящее время процесс находится в стадии согласования. Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо, что является последним пунктом для соблюдения закона «о приземлении».

При этом источники бывшего пресс-секретаря основателя мессенджера Павла Дурова Георгия Лобушкина опровергли эту информацию, заявив, что таких планов нет и не может быть по множеству причин.

Ранее аналитик высказал мнение, что Telegram не готов «приземляться» в России.

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