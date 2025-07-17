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Дуров ответил на слухи о возможном открытии представительства Telegram в России

Дуров опубликовал пост после сообщений о «приземлении» Telegram в России
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Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал краткое заявление в ответ на слухи о возможном открытии представительства компании в России. Он прокомментировал ситуацию, написав «100%» под своим предыдущим постом, в котором обсуждалась распространенная фейковая информация о выходе Telegram из России, пишет РБК.

Дуров отметил, что, возможно, речь идет не о простых ошибках журналистов, а о целенаправленной кампании, направленной на дискредитацию Telegram. Информация о планах создания филиала или представительства в России в соответствии с законом о «приземлении» ранее была опубликована в реестре Роскомнадзора.

Однако источники из Telegram-канала бывшего пресс-секретаря Дурова, Георгия Лобушкина, опровергли эту информацию, заявив, что таких планов нет и не может быть по множеству причин.

17 июля сообщалось, что мессенджер Telegram начал процесс создания своего представительства в России в соответствии с требованиями закона «о приземлении». Соответствующая информация о том, что данный процесс находится на этапе согласования, была внесена в реестр Роскомнадзора.

С 2022 года в Российской Федерации действует закон о «приземлении», который возлагает на зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией, превышающей полмиллиона пользователей, обязанность учредить в России филиал, представительство или отдельное юридическое лицо. Помимо этого, они обязаны пройти регистрацию на интернет-портале Роскомнадзора и обеспечить наличие электронной формы обратной связи для своих пользователей.

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