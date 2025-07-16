На Ставрополье иностранец надругался над ребенком

На Ставрополье иностранца арестовали за надругательство над несовершеннолетней

В Ставропольском крае иностранца подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Кочубеевского районного суда региона.

По версии следствия, 38-летний мужчина надругался над девочкой. Ее возраст и детали произошедшего не уточняются. Иностранца задержали в тот же день, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам фигурант вину не признал. Его отправили под арест до 12 сентября текущего года. Обсуждалась более мягкая мера, но суд отказал, так как иностранец мог скрыться.

До этого в Петербурге поймали 19-летнего мигранта, который надругался над 17-летней девушкой. Юноша, по данным СМИ, напал на подростка и попытался изнасиловать.

Выяснилось, что молодой человек встал на миграционный учет только в текущем году.

Ранее дедушка, изнасиловавший 11-летнюю внучку, избежал заключения.