Австрийский экстремал Баумгартнер разбился во время полета на параплане

Прыгун из стратосферы Баумгартнер разбился во время полета на параплане

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер разбился в результате несчастного случая во время полета на параплане у берегов Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

По данным издания, Баумгартнер потерял управление над моторным парапланом из-за внезапного ухудшения состояния здоровья и упал в бассейн отельного комплекса. В результате падения пострадал также сотрудник отеля, который был госпитализирован с травмами шеи.

Феликс Баумгартнер стал известен в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Этот смелый поступок сделал его одним из самых известных парашютистов в мире. Ему было 56 лет.

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