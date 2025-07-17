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Австрийский экстремал Баумгартнер разбился во время полета на параплане

Прыгун из стратосферы Баумгартнер разбился во время полета на параплане
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IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер разбился в результате несчастного случая во время полета на параплане у берегов Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

По данным издания, Баумгартнер потерял управление над моторным парапланом из-за внезапного ухудшения состояния здоровья и упал в бассейн отельного комплекса. В результате падения пострадал также сотрудник отеля, который был госпитализирован с травмами шеи.

Феликс Баумгартнер стал известен в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Этот смелый поступок сделал его одним из самых известных парашютистов в мире. Ему было 56 лет.

На днях в Екатеринбурге врачи спасли 18-летнего молодого человека, который получил тяжелую травму, катаясь на электросамокате.

Ранее в Иркутской области упал параплан с людьми.

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