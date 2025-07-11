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В Иркутской области упал параплан с людьми

СК РФ: два человека разбились во время полета на параплане в Иркутской области
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Два человека погибли в результате падения параплана в воду в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 10 июля примерно в 22:30 по местному времени (17:30 мск) в районе залива Дондир на Братском водохранилище. Параплан выполнял прогулочный полет, но во время него упал в воду. Людей, использовавших сверхлегкий летательный аппарат, спасти не удалось.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале написала, что сотрудники надзорного ведомства организовали проверку в связи с крушением параплана.

Ранее в горах Таджикистана при крушении параплана погиб российский турист.

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