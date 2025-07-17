«Понятие «сметана» для них новое»: россиянка рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в Северной Корее было разнообразным и вкусным, но под российского туриста пока не подстроено, рассказала «Газете.Ru» жительница Владивостока Елена. На завтрак вместо привычных яиц, тостов и молочной каши подавались кимчи — квашеные овощи.

«Еда была, в принципе, прекрасной, разнообразной. Трехразового питания было достаточно, я считаю. На столе, как правило, всегда было от трех до пяти видов мяса: курица, утка, баранина, говядина, свинина. Могли одновременно это все подать. Рыбы тоже было два-три вида. Рыба была либо сырая нарезанная, как мы любим из японской кухни, в маринаде, либо жареная. Ну, трубача они готовить не могут — нас, дальневосточников, этим не удивить. Это было резиновое что-то. Кальмар вкуснее. Знаете, когда приходишь в гости к маме или бабушке, она из холодильника достает все, что у нее есть, и ставит на стол, чтобы мы вкусно поели? От широты души. Вот и северокорейцы все выставляли на стол», — рассказала Елена.

Хоть курорт Вонсан и рассчитан на российского туриста, там пока не изучили предпочтения и привычки жителей РФ. Многие традиционно русские продукты им не известны.

«в суп они добавляют ложечку, как они называют, мороженого — как взбитые сливки. Мы им сказали, что у нас так не делают, что должна быть сметана. Для них понятие «сметана» пока новое, хотя кисломолочный продукт наподобие кефира нам давали. Непривычные были и завтраки — мы сделали небольшое замечание, что утром не надо нам давать кимчи и жареные голубцы в непонятном соусе. Я говорю: у нас утром идут тосты, яичница, молочная каша. На следующий же день у нас была молочная рисовая каша, тосты, варенье поставили, масло. Варенье было всегда, потому что они нам блины жарили. То есть на все наши замечания тут же моментально реагировали», — отметила Елена.

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