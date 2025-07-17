Учительница из Москвы пострадала от удара молнии на пляже, ее не спасли

Педагог из Москвы не выжила после удара молнии на тульском пляже

Педагог из Москвы пострадала во время удара молнии на пляже в Тульской области. Об этом сообщает MSK1.ru.

Инцидент произошел в поселке Бунырево. По данным портала, 58-летняя женщина отдыхала на пляже, когда рядом с ней около водоема ударил разряд. В результате пострадали несколько человек, из них троих спасти не удалось.

Известно, что у педагога был стаж 35 лет. Она преподавала в школе и на кафедре английского языка в МПГУ, была методистом, заместителем директора и директором.

«Ее умение поднимать дух в самых сложных ситуациях было поистине уникальным», – рассказали коллеги женщины.

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад. Компания из семи человек отдыхала на берегу, когда ударила молния. В результате двоих доставили в больницу, у них диагностировали электротравму, еще двоим специалисты оказали помощь на месте. Остальные не выжили.

Ранее в Подмосковье молния ударила в частный дом.