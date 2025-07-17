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Учительница из Москвы пострадала от удара молнии на пляже, ее не спасли

Педагог из Москвы не выжила после удара молнии на тульском пляже
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Sean McAuliffe/Unsplash

Педагог из Москвы пострадала во время удара молнии на пляже в Тульской области. Об этом сообщает MSK1.ru.

Инцидент произошел в поселке Бунырево. По данным портала, 58-летняя женщина отдыхала на пляже, когда рядом с ней около водоема ударил разряд. В результате пострадали несколько человек, из них троих спасти не удалось.

Известно, что у педагога был стаж 35 лет. Она преподавала в школе и на кафедре английского языка в МПГУ, была методистом, заместителем директора и директором.

«Ее умение поднимать дух в самых сложных ситуациях было поистине уникальным», – рассказали коллеги женщины.

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад. Компания из семи человек отдыхала на берегу, когда ударила молния. В результате двоих доставили в больницу, у них диагностировали электротравму, еще двоим специалисты оказали помощь на месте. Остальные не выжили.

Ранее в Подмосковье молния ударила в частный дом.

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