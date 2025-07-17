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Вторая девочка, пострадавшая от рук школьника с молотком, выписана из больницы

Омбудсмен Мишонова: вторую девочку, пострадавшую в Домодедово, выписали домой
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вторую девочку, пострадавшую в результате нападения 16-летнего москвича в Домодедово, выписали из больницы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Вторая пострадавшая девочка была выписана домой», — написала она.

До этого омбудсмен сообщила о том, что одну из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком в Подмосковье, не удалось спасти.

Нападение произошло 11 июля в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу. По данным Telegram-канала 112, юноша наносил удары не только молотком, но и металлическим прутом.

Ранее жители Домодедово рассказали, что напавший на девочек с молотком собрал огнемет.

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