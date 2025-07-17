В Челябинске арестовали подростков по подозрению в диверсии

Двоим подросткам из Челябинска предъявили обвинение в совершении диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

Речь идет о молодых людях 2007 и 2009 годов рождения. По данным ведомства, один из них посредством переписки в мессенджере вступил в сговор с неизвестным человеком, действующим в интересах Украины. Несовершеннолетний согласился поджечь объект связи на территории региона в обмен на денежное вознаграждение, после чего предложил своему двоюродному брату вместе совершить диверсию.

В результате 15 июля текущего года подростки с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования на одной из базовых станций сотовой связи в городе Златоусте. Далее один из молодых людей отчитался перед заказчиком, который перевел несовершеннолетним обещанные денежные средства.

«Обвиняемые были задержаны <...>. В отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в настоящее время сотрудники СК РФ продолжают расследование.

17 июля в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании агента украинской военной разведки в городе Воронеже. Силовики выяснили, что мужчина готовил диверсию и собирал для Киева информацию о российских системах противовоздушной обороны.

Ранее в Архангельской области школьницу приговорили к шести годам воспитательной колонии за диверсию.