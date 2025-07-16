Учительница религии заманивала школьников и заставляла заниматься проституцией

Учительницу из США отправили под арест по делу о торговле подростками с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает New York Post.

По версии сотрудников правоохранительных органов, от действий 42-летней Лизамари Ривера-Гарсия пострадали как минимум два юноши. Так, в период с декабря 2023 по октябрь 2024 года она эксплуатировала 15-летнего школьника, еще один 17-летний молодой человек выполнял ее требования с декабря 2023 по ноябрь прошлого года.

Известно, что фигурантка процесса работала учительницей и преподавала религию. Были ли пострадавшие ее учениками, не уточняется.

Ривера-Гарсии уже предъявили обвинения в заманивании, перемещении и содержании юношей, которых она заставляла предоставлять услуги сексуального характера. Ее могут лишить свободы на срок вплоть до пожизненного заключения.

Пострадавшим специалисты оказывают психологическую помощь, «необходимую для преодоления этой травмы».

Ранее учительница начальной школы надругалась над двухлетним ребенком и еще 11 детьми.