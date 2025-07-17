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Чиновников из администрации Махачкалы подозревают в превышении полномочий

СК: должностные лица администрации Махачкалы подозреваются в превышении полномочий
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Должностные лица администрации Махачкалы подозреваются в превышении полномочий. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Дагестану.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц муниципального казенного учреждения Махачкалы, осуществляющего выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, чиновники выдали местной жительнице разрешение на строительство многоэтажного административного здания без необходимых документов. Так, на земельном участке по улице Нефтеперегонный завод возвели нежилую семиэтажку. На местах работы фигурантов дела прошли обыски, силовики изъяли бумаги, необходимые для расследования. Оно продолжается, заключили в СК.

17 июля Telegram-канал «‎Спросите у Расула» писал, что в Махачкале якобы задержали главу управления архитектуры и градостроительства и временно исполняющего обязанности начальника. СМИ уточняло, что их допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии.

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