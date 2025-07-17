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Мужчина подделал тест ДНК, чтобы избежать выплаты алиментов на $125 тысяч

OC: британец подделал тест ДНК, чтобы не платить $125 тысяч в качестве алиментов
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Shutterstock/FOTODOM

Жительница Великобритании Челси Миллер смогла доказать, что ее бывший партнер по имени Шелдон организовал подделку теста на отцовство с помощью сотрудника лаборатории, чтобы избежать выплаты алиментов на сумму более $125 тысяч, пишет Oddity Central.

Скандал разразился после того, как пара рассталась всего через три дня после рождения сына Луи. Позже Шелдон начал отрицать свое отцовство и настоял на проведении теста ДНК. Шоком для женщины стало то, что тест на отцовство показал отрицательный результат. В суде это было неопровержимое доказательство, но Челси не сдалась. Она обратилась к матери бывшего бойфренда, Кэти, и убедила ее сдать образец ДНК в независимую лабораторию. Там было установлено, что Луи является внуком Кэти, что косвенно подтверждало отцовство Шелдона.

Этот новый тест разрушил планы Шелдона, и он признал, что договорился о подделке результатов. Оказалось, что он обратился к своей тете, которая знала человека, работающего в лаборатории по тестированию ДНК. Этим человеком оказался 38-летний Роберт, который сообщил, что заменил биоматериал мужчины на свой собственный, чтобы исказить результаты. При этом доказательств того, что он получил за это денежное вознаграждение, найдено не было.

Оба — Шелдон и Роберт — признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества и были приговорены к 50 и 33 неделям тюремного заключения соответственно.

Ранее в Японии разработали метод сверхточного анализа ДНК.

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