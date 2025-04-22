В Японии разработали метод сверхточного анализа ДНК

Ученые из Университета Осаки разработали новый способ анализа ДНК, который может заменить привычные ПЦР-тесты. В отличие от ПЦР, где необходимо «копировать» ДНК, новая технология позволяет сразу обнаружить нужный участок, используя лазерный свет и специальные частицы. Это делает тестирование быстрее, дешевле и проще, а значит — доступнее для всех. Работа опубликована в журнале ACS Sensors.

ПЦР-тесты стали широко известны во время пандемии COVID-19. Однако они требуют дорогостоящего оборудования, времени и работы специалистов. Новая разработка, по словам исследователей, дает результат всего за пять минут, причем она в десять раз чувствительнее, чем самые современные ПЦР-тесты.

Суть метода в том, что к исследуемой ДНК добавляют особые частицы, которые могут «прилипать» к нужным участкам. Затем на смесь направляют лазерный луч. Он не только «двигает» частицы, помогая им найти нужную ДНК, но и нагревает их, усиливая точность обнаружения.

Эта технология может быть использована в медицине — для ранней диагностики рака и инфекций, в проверке качества продуктов, в экологическом мониторинге, а в будущем — даже в домашних тестах.

«Мы хотим, чтобы такая быстрая и простая диагностика стала доступной каждому — дома, в клиниках и в любых других условиях», — отметили авторы исследования.

По мнению ученых, теперь анализ ДНК может стать таким же простым, как измерение температуры.

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