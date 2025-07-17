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Пожилая челнинка лишилась двух квартир и 20 млн рублей из-за мошенников

В Татарстане женщина перевела мошенникам 20 млн рублей, чтобы защитить жилье
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Набережных Челнов дважды стала жертвой мошенников, несмотря на вмешательство семьи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 78-летней владелицей квартиры в Москве в начале года. Неизвестные убедили пенсионерку в том, что кто-то пытался продать ее недвижимость. В результате она сама совершила сделку, по результатам которой получила 17 миллионов рублей.

Мошенники также убедили женщину, что средства, которые она получила, нужно отправить на инкассоацию. Когда пенсионерка пришла в банк, сотрудники обратили внимание на странное поведение и предупредили об опасности.

«Они также связались с родственниками пенсионерки, попросив их проконтролировать финансовые операции», – сообщается в публикации.

Спустя полгода в полицию обратился таксист и рассказал о подозрительном поведении пассажирки. Выяснилось, что она все же отдала аферистам деньги и «добавила» еще три миллиона под разными предлогами. В такси она ехала передавать средства за жилплощадь в Набережных Челнах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянка продиктовала код из сообщения и лишилась более 7,1 млн рублей.

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